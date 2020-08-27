Выписанный медиками мужчина умер у входа больницы в Якутии Российские врачи вернули зрение слепой девочке 27 августа 2020, 16:57 Текст: Ксения Панькова

Врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах прооперировали слепую девочку шести лет из республики Марий Эл, вернув ей зрение. Как сообщается на сайте минздрава Чувашии, у девочки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18 и полная слепота. Ребенок был прооперирован с применением передовых технологий в рамках высокотехнологичной медицинской помощи главным внештатным специалистом офтальмологом Минздрава Чувашии, к.м.н., главным врачом больницы Дмитрием Арсютовым. «Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Выписана через 5 дней после операции. Планируется динамическое наблюдение», – сообщил Арсютов. Ранее в Ингушетии врачи провели уникальную операцию местному жителю Салауди Ахматову, сильно пострадавшему от удара молнии. Мужчину прооперировали при выключенном свете, стол подсвечивали телефонами. В марте в Республиканском кардиологическом центре Башкирии провели уникальную операцию по закрытию протезной фистулы на сердце.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях