Мурашко заявил о готовности больниц к возможной второй волне коронавируса

Российские медицинские учреждения готовы ко второй волне коронавируса и новому наплыву пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Медицинские учреждения готовы, поскольку уже период организации в предыдущие периоды прошел и сформировался принцип работы двойного назначения. В том числе сейчас идет поставка вакцины против гриппа», – приводит слова Мурашко ТАСС.

На данный момент свыше 80 тыс. инфицированных коронавирусом лежат в российских больницах, отметил он. «Помощь по-прежнему нужна, мы обязаны довести борьбу с COVID-19 до логического завершения», – цитирует Мурашко РИА «Новости».

Министр также высказался о российской вакцине от заболевания.

«У нас появилось достойное оружие – это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие», – пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что поставки вакцины уже начались в медицинские учреждения, задействованные в третьем этапе испытаний препарата. Кроме того, еще три вакцины от коронавируса находятся на этапе регистрации в России.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление новой российской вакцины от коронавируса в сентябре.

11 августа президент объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.