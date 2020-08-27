Польша не признала результаты выборов президента Белоруссии

Польша не признает результатов выборов президента Белоруссии, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения.

«Мы, как и ЕС, признаем, что результаты выборов вызывали столько сомнений, что нельзя признать их результатов», – передает РИА «Новости» слова Дворчика.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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