Эксперт: Российские военные в Сирии поучили американцев уму-разуму

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Примирению Абхазии и Грузии мешает взаимная ненависть

Лаша Сакания совершил непростительную по меркам абхазского общества ошибку facebook.com/sakaniyalasha
Ряд грузинских политиков с помощью двусмысленной гуманитарной акции попытались найти пути сближения с Абхазией. Это немедленно вызвало в Сухуме грандиозный скандал и привело к отставке советника президента страны. Почему все подобные попытки примирить Абхазию и Грузию обречены на провал? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт: Российские военные в Сирии поучили американцев уму-разуму

       27 августа 2020, 11:14
    Фото: rusvesna. su1945/YouTube
    Текст: Иван Абакумов

    «Маршруты движения в Сирии заранее согласовываются, потому что любое изменение в них может привести к инцидентам. Американцев предупреждают об этом, но они все равно лезут. Поэтому их вот так и учат», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя ДТП с участием американского бронетранспортера и бронемашины российского патруля в Сирии.

    «Российские военные не блокировали военных США, как те выразились, а деблокрировали трассу и маршрут, по которому двигались американцы. Их просто поучили уму-разуму, чтобы они не мешали движению наших патрулей», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Эксперт отметил, что американцы всегда «кричат о непрофессионализме или опасностях, если им кто-то или что-то мешает». «Когда российские самолеты обгоняют американские – они говорят то же самое. Так и здесь», – добавил собеседник.

    «Кроме того, сирийское правительство не раз говорило о том, что американцам там нечего делать. Но они все равно лезут и мешают нам налаживать мирные процессы. Поэтому российским военным приходится их учить», – сказал Леонков.

    Собеседник также отметил, что движение по маршрутам в Сирии заранее согласовывается между всеми заинтересованными сторонами, потому что любое изменение или отклонение от маршрута может привести к инцидентам.

    «Что касается возможного обострения ситуации – военные США вряд ли бы отважились применить оружие. Все происходящее фиксировалось на видео, что позволяет определить, кто начал эту провокацию. Но мы еще толком ничего не сделали, а у американцев уже появились раненные», – иронизирует Леонков.

    «Резюмируя скажу, что российские военные поступили в соответствии с полученными инструкциями. Если в этой зоне не должно быть американцев, их там не будет. Ну а военные США, как обычно, занимаются откровенными провокациями», – заключил собеседник.  

    Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии военнослужащие США получили незначительные ранения в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».

    Позже глава пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил, что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии. По его словам, во избежание конфликта американский автомобиль покинул место ДТП. Он также подчеркнул, что «действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга», утвержденных Россией и США в 2019 году.

    В ответ на это в Минобороны РФ сообщили, что заранее предупредили США о прохождении российской колонны. «Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», – добавили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в начале года в Сети появилась видеозапись дорожного инцидента между российскими и американскими военными в Сирии. Также было опубликовано видео из сирийской провинции Хасеке, где, как сообщают авторы ролика, подразделения вооруженных сил США заблокировали путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда. Кроме того американцы не пропустили российского генерала в Манбидж.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему американцы таранят российских военных в Сирии.

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