В России начали создавать новый двигатель для ракет «Ангара»

Предприятия холдинга ракетного двигателестроения приступили к реализации проекта по созданию модернизированного двигателя РД-191М для ракет-носителей «Ангара», сообщил на форуме «Армия-2020» гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Начаты работы по модернизации двигателя РД-191, на его базе появится РД-191М для линейки ракет «Ангара», в частности «Ангары-А5М», «Ангары-А5П», «Ангары-А5В», – цитирует ТАСС Арбузова.

По его словам, проект будет продолжаться до 2023 года.

Арбузов также рассказал об основных отличиях нового модернизированного двигателя от базовой версии РД-191.

«От базового он [двигатель РД-191М] отличается прежде всего по уровню тяги – он форсируется на 10%. Для того, чтобы он был максимально надежным, мы должны его подтвердить с 10-процентным запасом. В связи с этим меняется целый ряд конструктивных элементов: камера сгорания, целый ряд силовых элементов, меняется конструкция газогенератора, часть элементов турбонасосного агрегата», – сообщил Арбузов.

По его словам, все эти изменения ведут к повышению надежности двигателя, поскольку он будет использоваться и на пилотируемой версии «Ангары». «И поскольку увеличатся нагрузки благодаря наращиванию тяги двигателя, то все силовые элементы подвергаются изменениям, меняется их конструкция», – пояснил гендиректор «Энергомаша».

Арбузов рассказал также, что завершение огневых испытаний двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты откладывается почти на год.

«Сейчас работы по автономным испытаниям завершаются, и надеемся, что скоро мы приступим к огневым испытаниям. Они продлятся довольно долго, не только с этим двигателем, но и с последующими. Думаю, что это займет практически весь 2021 год», – сказал Арбузов.

По его словам, как только испытания будут завершены и будет подтверждено качество двигателя, будут начаты поставки. «Согласно контракту, это 2022 год», – уточнил он.

Гендиректор «Энергомаша» уточнил, что предприятие одним из первых в отрасли осваивает полную производственно-технологическую цепочку с использованием цифровых технологий, что требует проведения дополнительных автономных или квалификационных испытаний, включая проведение имитационных испытаний отдельных узлов и агрегатов двигателя РД171МВ. «Мы не можем позволить себе начать огневые испытания, если есть хотя бы малейшее сомнение в отработке агрегатов двигателя», – отметил Арбузов.

Он рассказал также, что работы по созданию двигателя-демонстратора на метановом топливе планируется завершить в 2021 году.

«Мы должны создать двигатель-демонстратор РД-0177, а впоследствии будет построен его летный вариант РД-0169. По демонстратору работы надеемся завершить в следующем году. Первый образец метанового двигателя РД-0177 будет изготовлен в 2022-2023 годах», – сказал Арбузов.

По его словам, созданием метанового двигателя занимается Воронежский центр ракетного двигателестроения. «Работы идут уже на протяжении длительного времени и финансируются из Федеральной космической программы. Проведены испытания отдельных элементов агрегатов –газогенератора, смесительной головки. Теперь переходим к работам уже непосредственно по изготовлению двигателя-демонстратора РД-0177», – уточнил гендиректор «Энергомаша».

В дальнейшем поставлена задача в кратчайшие сроки подтвердить возможность применения этих компонентов уже на летном варианте м двигателе РД-0169, добавил Арбузов.

Напомним, Россия впервые запустит в 2021 году с Плесецка «Ангару» с разгонным блоком «Персей».

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