На АрМИ-2020 за день установили три мировых рекорда

Три мировых рекорда за один день установили военнослужащие из России на международном конкурсе «Безопасная среда» АрМИ-2020, сообщает пресс-центр конкурса.

На полигоне «Песочное», расположенном на границе Костромской и Ярославской областей, за один соревновательный день международного конкурса «Безопасная среда» установлено сразу три мировых рекорда», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.

Экипаж химической разведки из России нашел радиоактивный объект за 35 секунд, превзойдя своих соперников и установив рекорд в этом элементе состязания. Отмечается, что даже победители АрМИ-2019, которым принадлежит предыдущий рекорд, выполнили этот норматив на две секунды дольше.

Также в ходе этапа конкурса «Индивидуальная гонка» команды из России и Узбекистана показали одинаковое время: 5 минут 14 секунд. Этот результат стал лучшим за всю историю этих соревнований.

Кроме того, российский экипаж преодолел трассу полигона без штрафов, выполнив 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Участники продемонстрировали рекордное время: 22 минуты 49 секунд.

«Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу», - подчеркивается в сообщении.

В конкурсе участвуют девять команд из разных стран. Соревнования включают три этапа «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

В среду российский военный обновил рекорд по вождению БМП на АрМИ-2020.

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