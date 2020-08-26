Включавшие Цоя на митинге в Минске диджеи переехали в Литву

Звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов, которые получили по десять суток ареста за то, что включили песню «Перемен» Виктора Цоя на митинге в Минске, перебрались в Литву.

Соколовский сказал BNS, что уехал из Белоруссии, поскольку ему угрожали тюрьмой, пока он отбывал арест.

«Еще 6 августа после того, как мы включили песню, посольство Литвы предложило помощь. После освобождения из-под ареста с нами снова связались. Нам предложили помощь, и мы решили ею воспользоваться», – передает «Интерфакс» слова звукорежиссера.

По его словам, первые пять дней после ареста он провел в карцере, где две ночи спал на прикрепленной к стене откидной койке, еще три ночи ему приходилось спать, сидя на табурете.

Звукорежиссер утверждал, что неизвестный человек в сопровождении сотрудников правоохранительных органов угрожал ему 10-летним тюремным заключением. Выйдя на свободу, Соколовский рассказал об этом журналистам, заявив, что в карцере его посетил и бил, по всей видимости, замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков.

Он рассказал, что 21 августа его вызвали в МВД и потребовали опровергнуть слова о Барсукове, пригрозив возбудить уголовное дело о клевете. Он объяснил, что на сто процентов не был уверен, что ему в карцере угрожал именно замминистра, поэтому «подписался под тем, что это не он».

По его словам, перед переводом из карцера в обычную камеру у него забрали одежду и обувь. Сначала его пытались поселить в шестиместной камере, где было около 40 человек.

«Они тоже были без одежды. Избиты, практически полностью синие, в гематомах и запекшейся крови», – заявил Соколовский, добавив, что его посадили в другую камеру, где было около 30 человек, там он провел еще пять суток.

По свидетельству Соколовского, в этой камере он постоянно слышал за стеной крики и глухие удары.

«В коридоре, как я понял, тоже стояли люди. Я слышал, как один из сотрудников сказал кому-то: «Мы будем делать из вас инвалидов первой группы. Вы никогда не сможете ходить», – сказал Соколовский BNS.

Советник главы МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович сообщила BNS, что после президентских выборов в Белоруссии и начала репрессий против оппозиции Литва приняла с гуманитарными целями 22 белоруса, половина из них официально попросила политического убежища. Разрешение приехать из Белоруссии по особым гуманитарным причинам получили в общей сложности 36 человек.

Соколовский прибыл в Литву 22 августа и поблагодарил литовцев за поддержку.

Вечером 16 августа на свободу вышли два белорусских диджея – Влад Соколовский и Кирилл Галанов. Они были арестованы 6 августа за то, что включили на предвыборном мероприятии в поддержку кандидатуры Александра Лукашенко песню Виктора Цоя «Перемен!». С учетом всего того, что произошло в Белоруссии за минувший уик-энд, это событие малозначимое, но символичное: отсидев назначенные им судом 10 суток, диджеи оказались в другой стране.

Напомним, МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

В МИД России отметили, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», подтверждающий «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

Газета ВЗГЛЯД писала, что кризис в Белоруссии расколол бывший СССР.