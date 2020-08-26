Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.

«В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Должна сказать, что за весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19», – передает РИА «Новости» ее слова.

Голикова также отметила, что на данный момент «отработан алгоритм оказания помощи больным, в том числе по организации деятельности инфекционных стационаров, амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учетом предстоящего сезона гриппа и ОРВИ».

Причем она добавила, что это включает и подходы «к противоэпидемическому режиму, дезинфекции, применительно к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению требований по работе с биологическим материалом».

По ее словам, с марта ежедневные темпы прироста числа случаев коронавируса снизились в 54 раза.

«С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%», – сказала Голикова.

Причем, в России преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, а у 3,2% – тяжелое течение заболевания.

«В третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения заболевания. Тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% инфицированных», – добавила она.

Она также пояснила, что почти половина коек для больных коронавирусом в России свободна.

Как отметила вице-премьер, по данным обследования, у трети столичных медиков есть антитела к коронавирусу.

«На первом этапе было обследовано 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител», – сказала она.

Согласно повторному исследованию, антитела выявили у 32,4% медиков, при этом у 21% – повторно, у 11,45 – первично.

Подчеркивается также, что Путин обсудил с вице-премьером вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами, передает ТАСС.

«Мы уже с вами говорили по поводу того, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения», – отметил он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 4676 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 970 тыс. случаев заболевания.

Накануне, 25 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4696. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 20.