В США назвали «страшные» последствия избрания Байдена президентом

Избрание Джо Байдена президентом вовлечет Соединенные Штаты в многочисленные войны, сообщил сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол.

«Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл «худшей геополитической ошибкой нашего поколения». Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

При этом Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который, по его словам, «стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые».

«Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны», – добавил сенатор.

Ранее вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что, если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.