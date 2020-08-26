Финалисты третьего сезона «Лидеров России» начали подготовку к подъему на Эльбрус

Взгляд
26 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики «Телеканал 360»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику &#8722; главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...

Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Финалисты третьего сезона «Лидеров России» начали подготовку к подъему на Эльбрус

    26 августа 2020, 12:24

    Участники финальной части третьего сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – начали подготовку к восхождению на Эльбрус.

    Само восхождение запланировано на начало сентября, участники понесут на вершину «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В конкурсе «Лидеры России» участники проявляли свои лидерские качества, работу в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они окажутся в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребуется в реальной жизни.

    В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. В настоящее время клуб «Эльбрус» реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тыс. человек из 60 регионов страны. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах. А главной традицией сообщества управленцев является восхождение на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус.

    «В 2019-м году клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Самым масштабным проектом являются «Уроки Лидерства». Проект охватил более 19 тыс. молодых людей в 60 регионах России. Площадкой для проведения мастер-классов в 2019-м году были детские лагеря, школы и вузы, а в 2020-м году многие проекты перешли в онлайн», – поделилась победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития Татьяна Дьяконова

    «В 2020 году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». «Доступный театр» – проект, где лидеры посетят детские лагеря и дома престарелых с записью постановки «Женитьба» театра Олега Табакова с дальнейшим разбором спектакля с участниками. В проекте «Делай чудо» лидеры проводят обучающие занятия, арт-терапию, мастер-классы и праздники для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации». А в рамках проекта «Боевая слава» проводятся уроки «Памяти и Славы», на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также, почему важно сохранить историю своей семьи. 2020-й – год 75-летия Победы, и в проекте «Восхождение на Эльбрус» мы организуем проведение уроков «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья, а финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» понесут на вершину «Знамя Победы», – добавила директор департамента.

    Первый этап восхождения, акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, уже начался. 29 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, где их ждет двухдневная подготовка перед восхождением на вершину Эльбруса, и к команде восходителей присоединится российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт России, герой и летчик-космонавт России, первый в мире ученый-командир космического корабля Сергей Рязанский.

    «В 2019 году группа победителей второго сезона конкурса, не только зашла на две вершины Эльбруса, но и спасла школьника Игоря, который оторвался от своей группы и потерялся в горах. В клубе проект «Наставничество» является одним из главных проектов и, тем более, мы ответственны за тех, кого спасли. Поэтому мы предложили Игорю зайти на Эльбрус вместе с нашей командой финалистов третьего сезона конкурса «Лидеры России». Он с радостью принял наше предложение, поступил в университет и уже тренируется для подъема на вершину в команде, – рассказал Олег Жданеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта «Восхождение на Эльбрус». – Мы получили 101 заявку от «Лидеров России» 2020 года, но только 10, показавших лучшие результаты по приседаниям и бегу, вошли в команду восходителей. «Лидеры России» понесут на вершину горы «Знамя Победы» в год 75-летия Великой Победы, проведут уроки «Памяти и Славы», а кроме того, мы, совместными усилиями администрации Кабардино-Балкарской республики, «Лидеров России», клуба «Эльбрус» и платформы «Россия – страна возможностей» закладываем новое место памяти и славы – Парк Побед, который будет, не только напоминать всем о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, но и станет продолжением истории Побед в широком смысле слова. Центральным элементом парка станет инсталляция в виде контура горы Эльбрус. Каждый, посетивший это место, сможет повязать памятную ленточку о своей победе на инсталляцию».

    Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России» в мастерскую управления «Сенеж».

    «Я хочу поблагодарить всю команду платформы «Россия – страна возможностей» и клуба «Эльбрус» за предоставленную возможность принять участие в проекте и подняться на самую высокую точку России. С юношества я всегда бросал себе вызов, пробовал новое, старался не ограничивать себя общепринятыми рамками. Я рад, что мои юношеские амбиции определили мой жизненный вектор, требующий от меня постоянного развития. Когда появилась возможность принять участие в проекте «Восхождение на Эльбрус», я без колебаний подал заявку. Ранее я не бывал на вершинах такой сложности, поэтому особое внимание уделил подготовке: не только физической подготовке, но и теории. Я с энтузиазмом читал об альпинизме, экипировке, восхождениях на Эльбрус и сопутствующих рисках, оказанию неотложной медицинской помощи. Я буду рад поделиться своими знаниями с товарищами по команде», – отметил суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ильяс Калмыков.

    По словам Калмыкова, в экстремальных ситуациях лучшего всего проявляются черты характера и личные способности человека, умение работать в команде. Именно от способности команды коммуницировать друг с другом, действовать профессионально и слаженно в непривычных экстремальных условиях будет зависеть успех проекта.

    «Зная ребят, я уверен, что у нас получится преодолеть все трудности на пути к вершине. Проект «Восхождение на Эльбрус», на мой взгляд, уникальное командообразующее мероприятие. У участников проекта есть возможность проверить себя, свои силы. Я рад, что стану частью этой истории. Поднявшись на вершину горы, можно увидеть завтрашний день», – дополнил Калмыков.


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