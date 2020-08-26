В России начали создавать «парашют-невидимку»

Работы по созданию парашютов, незаметных для приборов ночного видения, ведутся сейчас в России, сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков.

«Влияние химического напыления, делающего парашют невидимым для приборов ночного видения, на физические свойства основных тканей, используемых при изготовлении непосредственно куполов и строп парашютных систем, а соответственно, и возможность их применения при изготовлении материалов для куполов парашютных систем, сейчас изучается», – передает ТАСС слова Насенкова.

Он пояснил, что эффект невидимости достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных нитей и тканей. Уже сейчас существуют образцы материалов для изготовления ранцев парашютных систем, которые будут незаметными для приборов ночного видения.

Насенков рассказал также, что парашюты для экипировки «Ратник» будут оснащены уникальной подвесной системой.

«Быстросъемные карабины применены в новой подвесной системе для десантного парашюта Д-10. Полный цикл ее испытаний уже проведен. Подвесная система адаптирована под экипировку «Ратник» и может быть оперативно отрегулирована непосредственно на парашютисте», – сказал он.

Одно из предложений НИИ парашютостроения, как быстрее освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду, – быстросъемные замки-отцепки, которые позволяют оперативно высвобождаться от парашютной системы, а также быстроразмыкаемые карабины. Карабины в то же время оснащены дополнительными запирающими устройствами, чтобы исключить их непроизвольное раскрытие при случайном поражении или касании других элементы парашюта.

Напомним, в июне 2019 года два контрактника одной из воинских частей ВДВ, расположенных в Крыму, после прыжка с парашютом приземлились на воду «не смогли освободиться от подвесной системы парашюта» и утонули.