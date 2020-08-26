Рубль снизился к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 26 августа 2020, 10:14 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и достиг отметки 3041,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,36%, до 1271,77 пункта, передает ТАСС. К 10.10 индекс Мосбиржи рос на 0,43%, до 3042 пунктов, при этом РТС замедлил рост и торговался на уровне закрытия предыдущей сессии – 1267,13 пункта.

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