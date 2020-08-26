В Висконсине после введения комендантского часа вспыхнули беспорядки

После наступления комендантского часа в городе Кеноша (штат Висконсин) вновь вспыхнули беспорядки из-за ранения полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка.

По информации телеканала CNN, вечером во вторник протестующие собрались у здания суда Кеноша. Полиция призвала людей разойтись и объявила происходящее «незаконным собранием», передает РИА «Новости».

До этого протестующие попытались снести ограждение у здания окружного суда, в связи с чем полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

Ранее губернатор Тони Эверс ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Висконсин, где после ранения полицейскими афроамериканца вспыхнули беспорядки. Власти округа Кеноша ввели комендантский час.

Напомним, полицейские города Кеноша ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Адвокат Блейка сообщил, что тот парализован и, вероятно, больше не сможет ходить. Семья раненного афроамериканца подаст гражданский иск против действий полиции с требованием компенсации.

После того как новость о стрельбе распространилась, на улицы Кеноши вышли недовольные жители. Произошли столкновения с полицией.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

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