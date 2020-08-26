В России провели более 35 млн тестов на коронавирус

Более 35 млн тестов на коронавирус в общей сложности проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.

За сутки было сделано 248 тыс. исследований.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 4696 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания.

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