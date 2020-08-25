Эксперт разъяснил призыв Бориса Джонсона к британцам не стыдиться рабовладельческого прошлого

Образ мышления британского общества остается имперским, империя является важнейшей частью английской идентичности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он отреагировал на заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона, который призвал соотечественников не стыдиться прошлого, пусть даже и рабовладельческого.

«Борис Джонсон, будучи на высоком государственном посту и видной публичной должности, тем не менее, не считает нужным подделываться под общее течение и все-таки отстаивает свои взгляды. Джонсон – консерватор по убеждению, и партия у него консервативная. До премьерства он достаточно четко и ясно проявлял эти взгляды. То, что он фактически стал лидером движения за выход Великобритании из ЕС, тоже показывает, что это его мировоззрение», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием. Так он отреагировал на сообщения о том, что Би-би-си рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms нескольких патриотических песен, которые, как считается, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческой эпохой.

По словам Лукьянова, кампания покаяния за колониальное прошлое, которая идет на Западе, и в Великобритании в частности – «это давняя история». «Интеллектуальная традиция, которая осуждает колониализм, появилась еще при колониализме, – отметил эксперт. – По мере распада британской колониальной империи всегда были силы, которые говорили о том, что такой распад исторически неизбежен и необходим. В Англии тяжело переживали этот процесс, в стране были всякого рода интеллектуальные метания в правую и в левую сторону».

«При этом такого уж откровенного самобичевания до последнего времени не было, – подчеркнул Лукьянов. – Было постепенное переосмысление прошлого, осуждение наименее неприглядных сторон этого колониализма, но при этом нельзя сказать, что британцы стыдились своего колониального прошлого».

Лукьянов пояснил, что ситуация меняется в силу изменения демографического и этнического состава Соединенного Королевства. «Выходцы из бывших британских колоний составляют довольно большую часть современного английского общества. А колониальная история для них – это совсем другое. В США эта волна леволиберального толка в отношении своего прошлого стала своего рода ответом на подъем правопопулистских сил в предыдущие 10–15 лет. Маятник пошел в другую сторону. Правые популисты апеллируют к прошлому как к модели, а левые либералы им говорят: «Вот она, ваша модель, посмотрите, какой она была на самом деле», – подчеркнул эксперт.

Однако образ мышления британского общества остается имперским в том плане, что «империя является важнейшей частью идентичности», отметил политолог. «После выхода Великобритании из Евросоюза сторонники Брексита говорили о глобальной роли страны. А глобальная роль – это, хочешь не хочешь, имперское прошлое», – подытожил Лукьянов.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих. Были снесены десятки статуй конфедератам. Так, в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.