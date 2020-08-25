СБ ООН не смог решить вопрос о возвращении санкций против Ирана

Совет Безопасности ООН не может принять решение о возвращении санкций против Ирана из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу.

«Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение. С моей точки зрения, в Совете нет консенсуса, поэтому председатель не может предпринимать дальнейших действий», – заявил постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе, передает ТАСС.

Постпред России Виталий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что подавляющее большинство членов Совета заявили о незаконности попытки США вернуть санкции против Ирана.

«Почти все члены Совета Безопасности незамедлительно ответили письмами председателю. Насколько мы можем судить, в этих письмах подавляющее большинство стран четко заявили, что письмо от США не может считаться вводящим в силу параграф 11 резолюции 2231. Он не запускает процедуру снэпбэка (возвращения санкций), так как США вышли из иранской ядерной сделки», – указал постпред.

Также Китай попросил председателя СБ не предпринимать никаких действий в связи с запросом США о возвращении санкций против Ирана.

«Китай выступает против запроса США. Мы призываем вас, господин председатель, не предпринимать никаких действий по запросу США», – заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

О незаконности возвращения санкций заявили и представители Франции и Германии. Представитель Великобритании отметил, что попытка вернуть санкции против Ирана мешают сохранению иранской ядерной сделки.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил России и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.

Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН.

Почти весь СБ считает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций.