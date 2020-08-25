Стало известно о «больших надеждах» Ирана на покупку российского оружия

Иран имеет «большие надежды» на покупку российского оружия и военной техники после снятия санкций, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«После снятия санкций Иран имеет большие надежды на приобретение российской техники», – передает РИА «Новости» слова Борисова на форуме «Армия-2020».

Иран находится под санкциями ООН, в том числе и по сегменту ВТС, с середины 2000-х годов. Ограничения были частично сняты после резолюции Совбеза ООН в 2015 году после того, как республика пошла на сотрудничество с международным сообществом по ядерной программе.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.

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