Центр лучевой терапии в Екатеринбурге принял первых пациентов

Центр лучевой терапии, открытый на базе Свердловского онкодиспансера, начал принимать пациентов в Екатеринбурге, за первые три дня лечение прошли уже 45 человек, сообщили в департаменте информационной политики области.

«Центр лучевой терапии … начал прием первых пациентов. Центр оснащен самой современной радиотерапевтической техникой, которая позволяет перейти на качественно новый уровень лечения. … За первые три дня работы в Центре лучевой терапии лечение прошли уже 45 человек, бесплатно, по полису ОМС», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Там уточнили, что переоснащение радиотерапевтической службы началось еще весной: в рамках нацпроекта «Здравоохранение» был установлен новый комплекс для радиотерапии. В конце года планируется установить еще один линейный ускоритель. Таким образом, ежегодно порядка 7 тыс. человек будут получать лучевую терапию в областном онкодиспансере.

В июле главный врач Центра лучевой терапии Вадим Брюханов сообщил, что центр примет первых пациентов уже в конце августа. Установленный в центре радиотерапевтический комплекс – единственный аппарат для лучевой терапии в Свердловской области. Благодаря лучевой терапии можно как вылечить опухоль, так и уменьшить ее объем перед операцией, при это воздействуя только за больные ткани. Также на данном аппарате можно проводить профилактическое лечение после операций.