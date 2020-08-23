Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Москва и Анкара подписали контракт на поставку второго комплекта российских зенитных ракетных систем С-400, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Контракт подписан», – цитирует ТАСС Михеева.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение финансовой модели исполнения контракта.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Ссистемы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» были поставлены Турции за 2,5 млрд долларов, прорабатывается возможность поставки второй партии систем ПВО.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД