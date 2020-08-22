Премьер Грузии рассказал о перспективах возобновления авиасообщения с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что восстановление прямого авиасообщения с Россией, прерванного год назад, зависит от России и от эпидемиологической ситуации в обеих странах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это (восстановление полетов) зависит от Российской Федерации и, конечно, эпидемиологической обстановки как в РФ, так и в Грузии», – сказал он в субботу журналистам.



Накануне специальный представитель премьер-министра по РФ Зураб Абашидзе сказал, что Грузия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, прерванного Москвой в прошлом году из-за антироссийских акций в Тбилиси.



Глава МИД России Сергей Лавров не исключил в интервью газете «Труд», что вопрос возобновления авиасообщения с Грузией решится в «ближайшем будущем».



Грузия возобновила регулярное авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, пока с Францией, Германией и Латвией.

Ранее Абашидзе заявил, что Грузия отказывается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны-2008, до возвращения Абхазии и Южной Осетии.