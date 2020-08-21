Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией

Грузия отказывается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, прерванные после войны-2008, до возвращения Абхазии и Южной Осетии, заявил спецпредставитель премьер-министра по России Зураб Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя интервью главы МИД России Сергея Лаврова газете «Труд», в котором тот высказался о перспективах урегулирования с Грузией, Зураб Абашидзе сказал, что Тбилиси «заинтересован в решении тяжелейших проблем в отношениях с Россией, связанных в первую очередь с «оккупированными территориями», но это должно произойти на основании принципов международного права и с уважением суверенитета Грузии».

«Этого пока не происходит, поэтому в повестке дня не стоит вопрос восстановления дипломатических отношений», – отметил он.

Он считает, что без «серьезного прорыва» отношения восстановлены не будут.

Кроме того, по его словам, Грузия заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, прерванного Москвой в прошлом году из-за антироссийских акций в Тбилиси.

«Вопрос возобновления полетов следует рассматривать в эпидемиологическом контексте», – заявил спецпред.

Он также сказал, что Грузия «глубоко заинтересована» в продолжении переговоров с Россией в рамках Женевских международных консультаций по Кавказу, которые проводятся после войны при посредничестве ЕС, ОБСЕ, ООН и США.

Глава МИД России Сергей Лавров, в частности, сказал: «В России ... неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией. Мы всецело поддерживаем инициированный в 2012 году правительством альянса «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» курс на нормализацию двусторонних отношений. Наша установка – чем больше нормализации, тем лучше. Никаких ограничений с российской стороны здесь нет. А вот нашим грузинским партнерам, периодически разыгрывающим в конъюнктурных целях антироссийскую карту, в этом плане явно недостает последовательности. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов. К сожалению, наметившаяся положительная динамика была во многом перечеркнута событиями июня-июля 2019 года в Тбилиси, когда в ответ на провокацию грузинских национал-радикалов указом президента России был введен временный запрет на воздушные перевозки в Грузию. Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего. Внимательно следим за положением дел в самой Грузии, разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях».

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