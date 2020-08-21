Появились данные о нахождении ребенка под завалами дома в Ярославле

Под завалами в жилом доме в Ярославле, по предварительной информации, может находиться ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Есть информация предварительная, что, возможно, находится под завалами ребенок», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка МЧС ТАСС.

Ранее в пятницу в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.