Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье

Президент Молдавии Игорь Додон приехал отдохнуть в один из подмосковных санаториев. Во время прогулки по лесу, президент продолжает решать важные политические вопросы.

«Сейчас я недалеко от Москвы, в нескольких десятках километров. По этому лесу ежедневно прохожу по 10-15 километров. Нахожусь я в санатории. Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации», – отметил Додон в Instagram.

Ранее сообщалось, власти страны официально обратились к руководству России с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в молдавскую республику сразу после того, как РФ решит начать ее экспортировать.