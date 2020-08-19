Лукашенко призвал СМИ не допустить «столкновения с русским народом»

Действующий президент Белорусскии Александр Лукашенко призвал местные СМИ противостоять «черной сотне» оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.

Он призвал СМИ разъяснять и предупреждать людей, что программы «черной сотни» – «путь в пропасть к уничтожению Белоруссии как суверенного и независимого государства», передает БелТА.

«Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом – русскими, россиянами. Этого допустить нельзя», – отметил Лукашенко.

Также он посоветовал «активизироваться средствам массовой информации».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».