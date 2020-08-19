Центры общественного здоровья откроют в Карачаево-Черкесии

Два центра общественного здоровья откроют в Карачаево-Черкесии до конца года, учреждения займутся вопросами привлечения жителей к здоровому образу жизни, вакцинацией и диспансеризацией населения, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«Мы планируем в этом году открытие муниципальных центров общественного здоровья на базе отделений медицинской профилактики в Черкесской городской поликлинике и медико-санитарной части города Черкесска», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что центры будут заниматься вопросами мотивации перехода жителей на здоровый образ жизни, профилактикой возникновения и развития факторов риска различных заболеваний, таких как ожирение, курение, алкоголизм, и формирования у населения ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких. Также такие центры будут заниматься вакцинопрофилактикой и диспансеризацией. Для работы в центрах планируется привлечение новых для региона специалистов – валеологов.

«Мы считаем, что это нужно, потому что надо заниматься профилактикой, борьбой с факторами риска - с избыточным весом, с курением, алкоголизмом. С этим нужно работать, чтобы не доводить жителей до заболевания. Особая и важная роль в работе центров - это вакцинопрофилактика. Чем больше жителей будет привито и чем выше будет иммунная прослойка, тем меньше будет больных людей. У нас сейчас этот показатель составляет около 50%, теперь необходимо повысить планку», – пояснили в министерстве.

Там добавили, что открытие центров запланировано в рамках программы «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (ЗОЖ)» нацпроекта «Демография». На эти цели будет направлено 600 тыс. рублей.