ФСБ пресекла незаконный канал миграции в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники регионального УФСБ пресекли канал незаконной миграции, при помощи которого в Россию прибыли 627 человек, сообщили в спецслужбе.

«Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к организации незаконного въезда 627 граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Российскую Федерацию, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность в других субъектах Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Задержанные ходатайствовали о выдаче приглашений на въезд в Россию иностранцам и предоставляли гарантийные письма. В документах указывались заведомо ложные сведения об ответственных лицах, гарантийных обязательствах организаций, приеме и размещении мигрантов, пояснили в ФСБ.

Напомним, МВД зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов на территории России за первые семь месяцев 2020 года.