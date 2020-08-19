МВД заявило о снижении числа совершенных мигрантами преступлений

МВД зафиксировало снижение криминальной активности мигрантов на территории России за первые семь месяцев 2020 года, сообщили в пресс-центре министерства.

«Снизилась криминальная активность мигрантов. Иностранными гражданами совершено на 3,7% меньше преступлений (с января по июль 2020 года). В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства – на 5,9% меньше», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Тем временем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество преступлений в сфере IT выросло почти в два раза.

«Число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 129,7%, – сообщила Волк. – При этом расчетные (пластиковые) карты использовались в криминальных целях почти в шесть раз чаще, чем годом раньше, а средства мобильной связи – более чем в два раза чаще».

Общее количество зарегистрированных в России за семь месяцев преступлений незначительно выросло – на 0,5%. Как пояснила Волк, в основном это связано с увеличением киберпреступности.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» заявил, что почти половина мигрантов, не сумевших покинуть Россию из-за коронавируса, лишились работы, что может способствовать росту криминала.