Стачком «Беларуськалия» решил не объявлять голодовку

Забастовка на ОАО «Беларуськалий» должна продолжаться, а с голодовкой принято решение повременить, заявил на митинге сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.

«Принято решение продолжать забастовку до выполнения наших требований. При этом мы пока считаем преждевременным объявление голодовки», – передает ТАСС слова Бокуна.

Ранее в среду Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется.

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