Ученые связали увеличение случаев заболевания диабетом у детей с коронавирусом

Коронавирус может привести к возникновению сахарного диабета первого типа у детей в Британии, полагают ученые Имперского колледжа Лондона.

В исследовании сообщается, что в больницах на северо-западе Лондона было зафиксировано примерно вдвое больше заболевших диабетом детей, чем обычно. Так, 30 детей, которые поступили в две больницы Лондона с 23 марта по 4 июня, во время пика пандемии в Британии, были больны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Также отмечается, что 21 ребенка из этого числа протестировали на COVID-19 или антитела. Пятеро из них дали положительный результат на коронавирус.

Как сообщила специалист колледжа Карен Логан, во время пика пандемии количество новых случаев диабета первого типа среди детей «было необычно высоким в двух больницах на северо-западе Лондона по сравнению с предыдущими годами».

Она уточнила, что это исследование – первое, которое показывает потенциальную связь между COVID-19 и развитием диабета первого типа у некоторых детей.

«Необходимо провести исследования в других странах, чтобы выявить возможные закономерности», – добавила она.

Ранее портал MedicalXpress сообщал, что риск смерти при коронавируса у больных диабетом может увеличиться в 12 раз. Ученый из Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья напомнил, что диабету присущ целый ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, доходящее до ампутации, а также ухудшение зрения. Самым серьезным осложнением исследователь называет снижение эффективности иммунной системы.