Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

Риск смерти при коронавируса у больных диабетом может увеличиться в 12 раз, сообщает портал MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.

Зараженные коронавирусом диабетики в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Также статистика, собранная за несколько месяцев пандемии, показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА «Новости».

Ученый из Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья напомнил, что диабету присущ целый ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, доходящее до ампутации, а также ухудшение зрения. Самым серьезным осложнением исследователь называет снижение эффективности иммунной системы.

В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Коламбусе заявил о необходимости больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками. Медики, считает Джозеф, должны контролировать возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.

По мнению доктора, в этом вопросе также может помочь телемедицина: пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи будут принимать решение о необходимости вызвать больного в стационар, предварительно изолировав от зараженных коронавирусом.

Тем временем с 27 июля центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса. При этом Минобороны России и Исследовательский центр имени Гамалеи уже успешно завершили фазу клинических испытаний.

Всего за время пандемии в России выявили около 812 тыс. случаев заболевания COVID-19, 13 269 человек умерли, более 600 тыс. выздоровели.