В минпромторге Приморья начались обыски

В министерство промышленности и торговли Приморья пришли правоохранительные органы, они проводят обыски, сообщили в правительстве региона.

«Вопросы к [замминистра] Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли (после реорганизации администрации в правительство департамент вошел в состав регионального министерства промышленности и торговли), допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных», – цитирует сообщение региональных властей РИА «Новости».

Правоохранители проводят выемку документов «для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год».

Коваль освобождена от должности на основании заявления об увольнении по собственному желанию. При этом об отставке ее попросил губернатор, поводом стали данные для расследования дела о коррупции.

Правительство Приморья сообщило, что в январе 2020 года сотрудники следственного комитета завершили расследование в отношении бывшего заместителя директора департамента, которую подозревают в получении взяток от 15 до 200 тыс. рублей за услуги по снижению размера наказания за нарушение лицензионных правил реализации алкоголя.

«Эпизоды, по которым проводится текущее расследование, происходили в это же время, и под подозрением оказался еще один сотрудник реорганизованного департамента лицензирования и торговли», – пояснили в правительстве.

Отмечается, что существовала коррупционная схема, которая стала возможна при бездействии руководства, отвечающего за выдачу лицензий, пояснили в региональной администрации.

Заммгендиректора распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» Алексей Горячев в мае 2020 года был задержан следственными органами в Санкт-Петербурге после обысков, прошедших в офисе «Россети Ленэнерго» по делу о прокладке кабельных линий к «Зенит-Арене». Ущерб по делу составил 131 млн рублей.