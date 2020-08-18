Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов заявил, что решил развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной из-за «безобразия в семье».

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением [дочери актрисы] Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», – цитирует Алибасова StarHit.

Отмечается, что в бракоразводном процессе представлять интересы Алибасова будет адвокат Сергей Жорин.

Напомним, в мае адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

В июле суд принял исковое заявление Лидии Федосеевой-Шукшиной в отношении ее мужа Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Федосеева-Шукшина в иске настаивала на признании недействительным договор дарения квартиры продюсеру. На квартиру наложен арест.