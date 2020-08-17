Суд арестовал имущество Фургала

Басманный суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал более 3 млн рублей, 2 тыс. долларов и два автомобиля бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следует из зачитанных в Мосгорсуде материалов дела.

«Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины – Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение», – передает слова судьи ТАСС.



Арест имущества экс-губернатора признан судом законным.

«Выслушав мнения сторон, суд признал законным решение Басманного суда об аресте [имущества]», – сказала судья.

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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