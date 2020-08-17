Мэр Гонконга отказалась от почетного титула Кэмбриджского университета

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила отказаться от почетного титула колледжа Вулфсона Кембриджского университета, администрация которого начала выражать озабоченность развитием ситуации в этом специальном административном районе Китая, сообщила в понедельник газета «Стэндард».

«Я добровольно отказалась от почетного звания после того, как узнала, что президент колледжа находится под давлением со стороны некоторых британских политиков и групп, которые хотели аннулировать мой титул», – передает ТАСС слова Лам.

Администрация престижного колледжа заявила о своей озабоченности ситуацией с соблюдением прав человека и обеспечением свобод в этом автономном районе после принятия в Китае нового закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Руководящий совет учебного заведения подтвердил, что собирался в начале сентября вынести на обсуждение вопрос вокруг титула Кэрри Лам, но теперь необходимость в этом отпала.

Отвергая критику по поводу нового закона, руководитель Гонконга заметила, что в Великобритании существует собственный правовой акт в области нацбезопасности с экстерриториальным действием.



Кэрри Лам обучалась в Кембридже в 1982 году по программе, финансируемой правительством Гонконга с целью повышения квалификации госслужащих.

Напомним, 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая так называемые гонконгские санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда «действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».