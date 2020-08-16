Киев заявил о дефиците доверия Лукашенко

Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить, заметили в офисе президента Украины Владимира Зеленского в связи с критикой президента Александра Лукашенко на митинге в Минске в адрес «нашей родной Украины».

«Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия», говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Там подчеркнули, что «ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие».

Киев не упустил возможности попрекнуть Минск и за освобождение задержанных в Белорусии россиян: «официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на призывы, звучащие из ряда соседних стран о необходимости провести в Беларуси новые президентские выборы, упомянув «нашу родную Украину».

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите. Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы», – передает БелТА его слова.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, обратившись к участникам воскресного митинга в Минске. Он заявил, что если народ «загубит» его, то это будет «началом конца».

Он также заявил, что беспорядками в его стране управляют иностранные «кукловоды», которые хотят, чтобы ее западные границы проходили не под Брестом, а под Минском.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».