Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

Взгляд
16 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
Разделы

Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
Перейти в раздел…

При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

Как сделать Биробиджан столицей мира

Сейчас Биробиджан выглядит гораздо лучше, чем еще несколько лет назад Города и переезды. Где лучше жить?<br>/Youtube
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) своими руками убирает помойки на улицах областного центра. Это не единственный пример того, как областная и федеральная власть наводят порядок на территории, которая должна была стать центром советского «еврейского проекта» – в чем лично убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

Эрдоган и Макрон крайне недовольны друг другом Presidency Press Service/Zuma/Global Look Press
В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна страна – Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
Обсуждение: 130 комментариев
Перейти в раздел…

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 12 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Минске начался многотысячный митинг оппозиции
    Протестующие двинулись в сторону Дома правительства в Минске Белорусский политолог назвал выступление Лукашенко на митинге прощальной речью НАТО «внимательно следит» за ситуацией в Белоруссии В Лондоне умер 29-летний внук Назарбаева
    Ветеран МВД оценил видео вероятного момента гибели протестующего в Минске Освобожденные россияне рассказали о задержании в Белоруссии Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН В Грузии обсудили вопрос выдачи России украинского ополченца
    В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии Американский полицейский психолог оценил действия белорусской милиции Турция осудила Байдена за призыв поддержать противников Эрдогана «Беременная от 10-летнего» школьница родила дочь

    Главная тема


    При каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко

    протесты в белоруссии


    Лукашенко ответил на призывы оппозиции «Уходи!»

    «удержать Минск»


    Погребинский объяснил важность минского митинга сторонников Лукашенко

    «Содружество актеров Таганки»


    Умер Николай Губенко

    Видео

    Возвращение «вагнеровцев»


    Лукашенко сделал выбор в пользу России

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    эпоха перемен


    Алексей Алешковский: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

    новости Facebook


    Александр Малькевич: Доверять нельзя контролировать

    цветная революция


    Ирина Алкснис: Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

    16 августа 2020, 18:24

    Текст: Александра Юдина

    Глава Прикамья Дмитрий Махонин 16 августа принял участие в открытии в УДС «Молот» Музея истории пермского баскетбола. На церемонии также присутствовали президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, ветераны спорта, тренеры, бывшие и действующие игроки баскетбольных клубов Прикамья.

    «В Пермском крае любят баскетбол и умеют в него играть. Все жители региона гордятся историей развития этого спорта в Прикамье. Открытие Музея – яркое тому подтверждение. Замечательно, что он создавался при участии многих пермяков, которые тем или иным образом связаны с баскетболом. Экспозиция собиралась буквально «всем миром». Более 100 дарителей помогли новому проекту и финансами, и уникальными экспонатами. Поэтому музей можно считать по-настоящему народным», – приводятся слова Махонина на сайте регионального правительства.

    Уточняется, что идея создать в столице Прикамья Музей истории пермского баскетбола появилась давно. В этом году инициативная группа ветеранов вместе с руководством региональной федерации баскетбола и БК «ПАРМА» решили воплотить ее в жизнь. Проект приурочили к 25-летнему юбилею легендарной прикамской команды «Урал-Грейт». Больше полугода инициаторы проекта кропотливо собирали экспозицию. Личные экспонаты создателям Музея передали не только бывшие игроки «Урал-Грейта», но и ветераны пермских баскетбольных команд «Динамо», «Политехник», болельщики со стажем и молодые поклонники клуба «ПАРМА».

    Так, благодаря им в Музее истории пермского баскетбола удалось собрать уникальные предметы. Например, баскетбольный мяч 1963 года выпуска, которым сборная СССР играла товарищеские матчи в Москве против студенческой сборной США. В собрании музея есть также золотые медали чемпионата России, Кубки, игровые формы разных лет, редкие кадры кинохроники, старые учебники баскетбола.

    Махонин, в свою очередь, передал в музей клубные трофеи «Урал-Грейта», главный из которых – кубок Северо-Европейской баскетбольной лиги, который команда завоевала в сезоне 2000/01.

    При этом готовность пополнить экспозицию выразил и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он рассказал, что спортивная судьба не раз приводила его в Пермь. В столице Прикамья будучи игроком «ЦСКА», он проиграл «Урал-Грейту» титул чемпиона страны. Кроме того, Кириленко принимал участие в матче всех звезд, который прошел в «Молоте» в 1999 году. По его словам, очень важно, что теперь у всех жителей и гостей Пермского края есть возможность прийти в музей и познакомиться с теми, кто стоял у истоков пермского баскетбола, и кто внес в его развитие большой вклад.

    Кроме того, президент Российской федерации баскетбола признал, что Пермь является талисманом национальной сборной России, поскольку все матчи команды, проходившие на пермской земле, принесли россиянам победу. Кириленко при этом отметил, что в Прикамье растет много талантливых ребят, которые, по его мнению, имеют большой шанс на попадание в сборную страны.

    «Сегодня баскетбольная общественность России в очередной раз услышит об успехе Перми и убедится в том, что именно здесь живут настоящие ценители этой игры. В Пермском крае самые культурные болельщики, которые знают правила не хуже судей и могут поддержать аплодисментами даже соперника, если он сделал красивый бросок в кольцо. Здесь образовалась настоящая баскетбольная семья, всех ее членов объединяет безграничная искренняя любовь к игре», – подчеркнул президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

    Он также выразил надежду на то, что в будущем Музей истории пермского баскетбола приобретет статус федерального.

    Отмечается, что во время церемонии открытия состоялось награждение тренеров и ветеранов Прикамья. Благодарственные письма губернатора Пермского края получили заслуженный учитель России Владимир Кельсин, олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана Антипова, мастер спорта по баскетболу СССР Василий Захаров. Благодарности от Единой лиги ВТБ были вручены детскому тренеру Виталию Торсунову, тренерам БК «ПАРМА» Вячеславу Шушакову и Владимиру Полуянову. Директор СДЮШОР «Олимпиец» Валерий Дайнеко, президент федерации баскетбола Пермской области 1980-1990 годов Леонид Лихачев и президент федерации баскетбола Пермского края в 2000-е годы Андрей Шейко получили благодарности Российской федерации баскетбола.

    Помимо этого, в рамках мероприятия состоялся товарищеский баскетбольный матч. На паркет вышли участники и гости церемонии открытия музея. В составе команды «Урал-Грейт» игру провел глава Прикамь. Вместе с Кущенко, Кириленко и Светланой Антиповой они обыграли команду ветеранов пермского баскетбола «ПАРМА».

    В завершение церемонии глава Прикамья отметил, что краевые власти уделяют большое внимание развитию профессионального спорта в регионе, в том числе созданию инфраструктуры.

    «Задача краевых властей – продолжать развивать баскетбол в Прикамье как один из основных видов спорта. Для этого регион уже начал проектирование универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест в Дзержинском районе Перми. Рассчитываем, что в следующем году получим хороший проект и приступим к строительству. Это один из приоритетных объектов проекта «Пермь-300», реализуемый к юбилею краевой столицы. В планах также – реконструкция УДС «Молот». Сегодня это главная игровая площадка региона», – заключил глава региона.

    Напомним, в начале июля в Самаре началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Так, в нем будет действовать комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования, в центре которого появится открытая универсальная спортплощадка размером 60 на 30 метров. Также предусмотрена яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, площадка для игры в баскетбол.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •