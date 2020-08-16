Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 16 августа принял участие в открытии в УДС «Молот» Музея истории пермского баскетбола. На церемонии также присутствовали президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, ветераны спорта, тренеры, бывшие и действующие игроки баскетбольных клубов Прикамья.

«В Пермском крае любят баскетбол и умеют в него играть. Все жители региона гордятся историей развития этого спорта в Прикамье. Открытие Музея – яркое тому подтверждение. Замечательно, что он создавался при участии многих пермяков, которые тем или иным образом связаны с баскетболом. Экспозиция собиралась буквально «всем миром». Более 100 дарителей помогли новому проекту и финансами, и уникальными экспонатами. Поэтому музей можно считать по-настоящему народным», – приводятся слова Махонина на сайте регионального правительства.

Уточняется, что идея создать в столице Прикамья Музей истории пермского баскетбола появилась давно. В этом году инициативная группа ветеранов вместе с руководством региональной федерации баскетбола и БК «ПАРМА» решили воплотить ее в жизнь. Проект приурочили к 25-летнему юбилею легендарной прикамской команды «Урал-Грейт». Больше полугода инициаторы проекта кропотливо собирали экспозицию. Личные экспонаты создателям Музея передали не только бывшие игроки «Урал-Грейта», но и ветераны пермских баскетбольных команд «Динамо», «Политехник», болельщики со стажем и молодые поклонники клуба «ПАРМА».

Так, благодаря им в Музее истории пермского баскетбола удалось собрать уникальные предметы. Например, баскетбольный мяч 1963 года выпуска, которым сборная СССР играла товарищеские матчи в Москве против студенческой сборной США. В собрании музея есть также золотые медали чемпионата России, Кубки, игровые формы разных лет, редкие кадры кинохроники, старые учебники баскетбола.

Махонин, в свою очередь, передал в музей клубные трофеи «Урал-Грейта», главный из которых – кубок Северо-Европейской баскетбольной лиги, который команда завоевала в сезоне 2000/01.

При этом готовность пополнить экспозицию выразил и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он рассказал, что спортивная судьба не раз приводила его в Пермь. В столице Прикамья будучи игроком «ЦСКА», он проиграл «Урал-Грейту» титул чемпиона страны. Кроме того, Кириленко принимал участие в матче всех звезд, который прошел в «Молоте» в 1999 году. По его словам, очень важно, что теперь у всех жителей и гостей Пермского края есть возможность прийти в музей и познакомиться с теми, кто стоял у истоков пермского баскетбола, и кто внес в его развитие большой вклад.

Кроме того, президент Российской федерации баскетбола признал, что Пермь является талисманом национальной сборной России, поскольку все матчи команды, проходившие на пермской земле, принесли россиянам победу. Кириленко при этом отметил, что в Прикамье растет много талантливых ребят, которые, по его мнению, имеют большой шанс на попадание в сборную страны.

«Сегодня баскетбольная общественность России в очередной раз услышит об успехе Перми и убедится в том, что именно здесь живут настоящие ценители этой игры. В Пермском крае самые культурные болельщики, которые знают правила не хуже судей и могут поддержать аплодисментами даже соперника, если он сделал красивый бросок в кольцо. Здесь образовалась настоящая баскетбольная семья, всех ее членов объединяет безграничная искренняя любовь к игре», – подчеркнул президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Он также выразил надежду на то, что в будущем Музей истории пермского баскетбола приобретет статус федерального.

Отмечается, что во время церемонии открытия состоялось награждение тренеров и ветеранов Прикамья. Благодарственные письма губернатора Пермского края получили заслуженный учитель России Владимир Кельсин, олимпийская чемпионка по баскетболу Светлана Антипова, мастер спорта по баскетболу СССР Василий Захаров. Благодарности от Единой лиги ВТБ были вручены детскому тренеру Виталию Торсунову, тренерам БК «ПАРМА» Вячеславу Шушакову и Владимиру Полуянову. Директор СДЮШОР «Олимпиец» Валерий Дайнеко, президент федерации баскетбола Пермской области 1980-1990 годов Леонид Лихачев и президент федерации баскетбола Пермского края в 2000-е годы Андрей Шейко получили благодарности Российской федерации баскетбола.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоялся товарищеский баскетбольный матч. На паркет вышли участники и гости церемонии открытия музея. В составе команды «Урал-Грейт» игру провел глава Прикамь. Вместе с Кущенко, Кириленко и Светланой Антиповой они обыграли команду ветеранов пермского баскетбола «ПАРМА».

В завершение церемонии глава Прикамья отметил, что краевые власти уделяют большое внимание развитию профессионального спорта в регионе, в том числе созданию инфраструктуры.

«Задача краевых властей – продолжать развивать баскетбол в Прикамье как один из основных видов спорта. Для этого регион уже начал проектирование универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест в Дзержинском районе Перми. Рассчитываем, что в следующем году получим хороший проект и приступим к строительству. Это один из приоритетных объектов проекта «Пермь-300», реализуемый к юбилею краевой столицы. В планах также – реконструкция УДС «Молот». Сегодня это главная игровая площадка региона», – заключил глава региона.

Напомним, в начале июля в Самаре началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Так, в нем будет действовать комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования, в центре которого появится открытая универсальная спортплощадка размером 60 на 30 метров. Также предусмотрена яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, площадка для игры в баскетбол.