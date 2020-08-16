Лукашенко оценил возможность проведения новых выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед своими сторонниками на площади Независимости заявил, что если будут назначены новые президентские выборы, то республику «перевернут», и она никогда не «вылезет» из этого «болота».

«Нам предлагают новые выборы. (…) Окунемся в это болото – не вылезем никогда. (…) Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы, кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы – а работать кто будет? Пойдем на выборы – погибнем, и этого хотят там, за границей. (…) Пойдем на [новые] выборы – перевернем страну», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

«Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам», – заявил он.

«Нам предлагают солдат НАТО – чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет – без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства», – сказал собравшимся президент.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, обратившись к участникам воскресного митинга в Минске. Он заявил, что если народ «загубит» его, то это будет «началом конца».

Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь, Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Он заявил, что беспорядками в его стране управляют иностранные «кукловоды», которые хотят, чтобы ее западные границы проходили не под Брестом, а под Минском, как до начала Второй мировой войны.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко. На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря». В настоящее время в центре столицы, по разным данным, собралось несколько тысяч человек.

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