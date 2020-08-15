США снабдили украинских силовиков средствами защиты от коронавируса

Соединенные Штаты передали средства индивидуальной защиты украинским силовикам на сумму порядка 250 тыс. долларов, сообщило посольство США в Киеве.

«В рамках нашей международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

На Украине зафиксировано 89 тыс. 719 случаев коронавируса, от заболевания умерли 2044 человека, выздоровели 47 тыс. 430 человек.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны COVID-19 и призвал власти донести до людей важность мер личной защиты.