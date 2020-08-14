Задержанных в ходе протестов начали отпускать из ИВС в Минске

В Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста, сообщают информационные агентства.

Задержанные выходят из ИВС небольшими группами. К ИВС прибыли водители, они предлагают довезти вышедших до дома. Некоторых из людей, покинувших ИВС, увезла скорая помощь.

Те, кто встречают задержанных, утверждают, что многих сильно избили, передает РИА «Новости».

Собравшиеся перестали аплодировать при выходе людей из ИВС – некоторые задержанные заявили, что в ИВС людей били, когда слышались аплодисменты. Другие заверили, что в ИВС «не били, били только омоновцы».

Напомним, глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово, заявил министр.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.

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