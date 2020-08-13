Грузовик с мусором перевернулся на западе Москвы

Перевозившая мусор грузовая машина опрокинулась на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по трем полосам, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Вблизи дома №38 на улице Рябиновая опрокинулся грузовик, перевозивший мусор», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, в результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение транспорта затруднено. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

В результате ДТП получил травмы водитель грузовика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сегодня в 16.15 на пересечении проспекта генерала Дорохова и Рябиновой улицы произошло опрокидывание грузового автомобиля, в результате которого получил травмы его водитель», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, грузовик перевернулся у дома №38 по проспекту генерала Дорохова.

«Предварительно, в ДТП есть пострадавшие. Детали выясняются», – говорится в сообщении.