Офис Google в России не стал отвечать СПЧ на запрос о причинах блокировок российских СМИ

Российский офис Google (ООО «Гугл») уклонился от ответа на запрос Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о причинах блокировки YouTube-каналов российских СМИ.

Совет направил обращение 6 августа на имя Дэвида Снэддона, который, находясь на позиции руководителя Google Technical Solutions в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), в феврале этого года занял пост директора российского офиса Google, сообщается на сайте СПЧ.

Совет просил проинформировать свою постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов, в связи с какими именно нарушениями блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.

Российский офис компании от комментариев отказался, сославшись на то, что его работники не осуществляют администрирование сервиса YouTube и не имеют возможности предоставить запрашиваемую информацию.

Также в ответе Дэвида Снэддона сообщается, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории России.

«Мы столкнулись с очень странной ситуацией, когда на сайте Google в разделе «О компании» в списке офисов указан офис ООО «Гугл» в Москве, а при обращении по указанному адресу нам сообщают, что google.ru не имеет отношения к американской компании. Мы знаем, что данный офис ведет дела Google, широко коммуницирует с экспертами и адвокатами, однако от контакта с правозащитниками отказался. Очень жаль, что в сторону защиты прав российских СМИ от немотивированных блокировок приходится идти таким мудреным путем, и при наличии офиса в России писать в Америку», – заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Ответ ООО «Гугл» и дальнейшие шаги членов Совета в отношении ситуации с блокировками российских ресурсов на видеохостинге YouTube будут обсуждаться на ближайшем заседании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов.

Напомним, YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.