Модернизированный «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для испытаний

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в акваторию Японского моря для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны.

«В течении суток экипаж и специалисты АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля. По итогам выхода будет принято решение о сроках проведения последующих этапов испытаний, в частности, взлетов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолётов Ка-27», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

В четверг фрегат «Маршал Шапошников» поставят на специальный стенд для проверки физических полей корабля.

Ремонт с модернизацией фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке.

«На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В дополнение к противолодочным и противовоздушным системам он получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также современное артиллерийское вооружение», – сообщили в Минобороны.

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.

Напомним, 10 июля фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД