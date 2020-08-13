Симоньян потребовала освободить стрингеров Ruptly в Белоруссии

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян потребовала освободить задержанных в Белоруссии стрингеров видеоагентства Ruptly.

Симоньян в Telegram, что дин из стрингеров в Белоруссии прислал сообщение: «Сегодня, судя по всему, началась охота на ведьм. К двоим стрингерам уже пришла милиция. Все семейные журналисты в редакции решили повывозить семьи подальше».

При этом двое стрингеров Ruptly – Сергей Каменетский и Александр Ковалев – «четвертые сутки не выходят на связь», они «снимали выход из участков во время голосования».

«В 08.46 утра мы получили сообщение с одним словом: «Задержали», – рассказала Симоньян, добавив, что до сих пор нет информации о том, «где они и что с ними».

Уточняется, что «в списках задержанных МВД их нет».

«Еще одну девушку, которая тоже работает с нами стрингером, продержали в камере двое суток и недавно отпустили», – говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что «по протоколу место задержания отличается от фактического». По ее словам, «в женской камере на шесть человек находятся 37, в мужской – 50 человек».

«Спят по очереди. Еды нет, вода из-под крана. Всем дают от 7 до 15 суток. Некоторых мужчин избивали», – рассказала стрингер.

Симоньян заявила: «Немедленно освободите наших журналистов, которые легально и прозрачно работали в своей стране, освещая выборы своего президента!».

На днях корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал о своем задержании в Минске.

В понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске.

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