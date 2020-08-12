Решение о возобновлении строительства «Северного потока – 2» оставили за Nord Stream 2 AG

Решение о возобновлении реализации «Северного потока – 2» в водах Дании примет Nord Stream 2 AG исходя из своих технических возможностей, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Беляев заявил, что решение о возобновлении в датских водах реализации проекта, «призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, (...) будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей», передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2». До этого глава Uniper оценил возможность прекращения строительства газопровода.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода «Северный поток – 2» можно будет возобновить после 3 августа, по истечении срока обжалования нового разрешения Дании, даже если на это решение будет подана апелляция.

6 июля датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода. В начале июля способная достроить «Северный поток – 2» баржа вошла в воды Дании.

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