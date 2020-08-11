Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

Германия сама решает, где ей покупать энергоносители, никто не может диктовать извне, что Берлину делать в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с Маасом была обсуждена ситуация вокруг завершения строительства «Северного потока – 2» с учетом санкционного давления США. По его мнению, Вашингтон «не видит краев» в применении односторонних ограничительных мер.

«Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана», – сказал министр.

Ранее глава Uniper оценил возможность прекращения строительства «Северного потока – 2».

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.

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