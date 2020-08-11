На рынке «Теплый стан» в Москве началась спецоперация

В Москве на рынке «Теплый стан» перекрыли входы и выходы, там проходит спецоперация по борьбе с незаконной миграцией, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии проводят спецоперацию на рынке «Теплый стан» в Москве. По предварительной информации, в настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей», – пояснил собеседник ТАСС.

Он добавил, что операция связана с борьбой с незаконной миграцией.

Отмечается, что операция проходит с утра 11 августа. С территории рынка не выпускают никого, отметил источник. Правоохранители не исключают, что на рынке могли производить поддельные документы для легального пребывания иностранцев. По этому факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Россию за последние полтора года не пропустили свыше 820 человек, причастных к терроризму и экстремизму.