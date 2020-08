Движение «Антифа» в США назвали большевиками с приемами фашистов Секретная служба США открыла огонь по вооруженному подозреваемому у Белого дома 11 августа 2020, 02:31

Президент США Дональд Трамп сообщил, что около Белого дома произошла стрельба. Во вторник ночью Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме примерно через пять минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, затем глава американской администрации вышел из зала в сопровождении охраны, передает ТАСС. Через некоторое время Трамп вернулся в зал для брифингов и сообщил: «Произошла стрельба за пределами Белого дома, [ситуация находится] под контролем». «Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека», – добавил американский лидер, уточнив, что госпитализированный был ранен Секретной службой. «Посмотрим, что будет. Деталей [произошедшего пока] нет, мы выясняем», – продолжил Трамп, повторив, что инцидент произошел за пределами Белого дома. Отвечая на вопрос о том, увела ли его охрана в бункер, глава Белого дома сказал: «Нет, [меня сопроводили] в Овальный кабинет». «Я был удивлен, вы (журналисты) были удивлены. Это весьма необычно, но [Секретная служба] – очень профессиональные люди, которые проделали фантастическую работу», – отметил американский лидер. «Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу», – добавил глава Белого дома. В свою очередь Секретная служба, которая охраняет Трампа и других высших должностных лиц Соединенных Штатов, опубликовал сообщение, подтвердив, что «имела место стрельба с участием офицера (Секретной службы) на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню», передает РИА «Новости». «Правоохранительные органы находятся на месте происшествия», – добавили в Секретной службе. Кроме того, телеканал Fox News сообщил, что за несколько кварталов до официальной резиденции президента США полицейские патрули перекрыли движение по 17-й улице, ведущей к Белому дому. Напомним, 1 июня The New York Times сообщила, что сотрудники секретной службы Соединенных Штатов в разгар беспорядков у Белого дома увели президента США Дональда Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона. Позже Трамп опроверг эту информацию. Днем ранее несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США. Однако секретная служба США и полиция Вашингтона преградили доступ протестующим к Белому дому. В тот же день сотрудникам Белого дома рекомендовали не приходить на работу на следующий день в связи с беспорядками в Вашингтоне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

