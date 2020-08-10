Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к «сдержанности»

Москва рассчитывает, что по итогам выборов президента в Белоруссии все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, призывает официальный Минск и протестующих «к разумности и сдержанности», заявил российский информированный источник.

«Мы рассчитываем на то, что в Белоруссии (после выборов) все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, что и протестующие, и власти проявят разумность и сдержанность», – сказал источник РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что «те, кто проиграл, примут результаты выборов, а те, кто победил, не будет слишком строго относиться к проигравшим».

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Сам Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.