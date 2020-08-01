Госдеп оценил сотрудничество с Россией в Арктике

Сотрудничество США и России в Арктике необходимо поддерживать, заявил новый координатор Госдепа по Арктике Джим Дехарт.

Он подчеркнул, что Россия, которая входит в Арктический совет – не только «арктическая страна», но и «занимает большую часть Арктики». У США и России «есть история сотрудничества» по данному направлению, сказал Дехарт.

Он заявил, что «было очень хорошее сотрудничество, которое продолжается», это «важное, реальное сотрудничество», передает ТАСС.

В частности, он указал на «исследования и науку, поисково-спасательные» операции, а также борьбу со стихийными бедствиями.

При этом Дехарт не уверен, что «в полной мере» можно «отгородить регион от проблем», которые есть у США и России, «учитывая исключительность Арктики». По его словам, «цель заключается в том, чтобы сохранять Арктику как зону для сотрудничества». Он считает Арктический совет «выдающимся форумом для этого».

Дехарт не сомневается, что США «продолжат» использовать «этот подход с Россией в контексте Арктического совета».

Он заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Арктику «мирным регионом, где нет угрозы» для США, но «есть хороший и устойчивый экономический рост». США «нацелены на регион, где есть тесное сотрудничество» и «соблюдение основанного на законах порядка».

При этом Россию и Китай он включил в число стран, которые создают «некоторые вызовы» для этих целей.

Напомним, американский генерал-лейтенант Глен Ван Херк, претендующий на пост главы Северного командования ВС США, в комитете по делам вооруженных сил Сената США выразил мнение, что Соединенные Штаты будут вынуждены конкурировать с Россией и Китаем за ресурсы в Арктике.

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