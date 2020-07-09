Бутина описала сценарий гражданской войны в США

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Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

Американцы расписались в убыточности экспорта своего СПГФото: Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz/REUTERS
Американские аналитики бьют тревогу – все масштабные планы по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу оказались под угрозой. А значит, и возможность вытеснить с этого рынка Россию. Как выяснилось, в условиях крупнейшего ценового кризиса на мировом рынке газа российские компании оказались гораздо устойчивее американских. Подробности...
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Сербы устроили коронавирусный майдан

В сербском майдане немало забавных национальных особенностейФото: Koca Sulejmanovic/EPA/ТАСС
Кадры массовых беспорядков и мародерств, к которым мы успели привыкнуть на примере США, теперь поступают из Сербии. Вторую ночь подряд протестующие дерутся с полицией и штурмуют здание парламента, причем небезуспешно. Официальная причина − попытка вернуть в стране карантин, но в реальности все гораздо сложнее − за будущее Балкан идет серьезный торг. Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

Крушение украинского лайнера в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни унесло жизни 176 человекФото: Rouzbeh Fouladi/Zuma/Global Look Press
«Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет». Такими словами эксперты комментируют претензии Киева к Тегерану по поводу переговоров о компенсации за жизни украинцев, погибших в катастрофе сбитого Ираном пассажирского лайнера. В чем на самом деле суть разногласий? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
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Все идет под нож ради свободы

Андрей Бабицкий, журналист
Представить себе мир, в котором восторжествовала полная свобода, довольно просто. Поскольку в нем будут сняты любые ограничения, он становится ареной сил зла, сатаны. Человек, сбросивший с себя все нравственные путы, превращается в дикое животное. Подробности...
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Пять ошибок Виктора Януковича

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
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              Бутина описала сценарий гражданской войны в США

              9 июля 2020, 20:41

              Текст: Елизавета Булкина

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              Демократы, в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, будут проводить политику, направленную на продолжение беспорядков в стране, однако могут не удержать протестующих под контролем, что приведет к гражданской войне, считает член Общественной палаты России Мария Бутина.

              «Если звезды зажигаются – то это кому-нибудь нужно. Если протесты в США длятся так долго, то кто-то за это платит. Демократы хотят выиграть выборы, поэтому разжигают протесты. Мэр Нью-Йорка старается выпустить из СИЗО задержанных протестующих, чтобы они продолжали бунтовать. Это явно политика, направленная против Трампа», – передает ее слова ФАН. Заявление Бутиной прозвучало в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Когда и на какие фрагменты распадутся США?».

              «Скорее всего, разрешение ситуации мы увидим после выборов. Но демократы пойдут до конца, даже если Трамп победит. И протесты в этом случае не закончатся. Проблема в том, что демократы не смогут удержать протестующих. У них и сейчас уже не получается их контролировать», – сказала она.

              Бутина отметила, что демократы прибегают к различным схемам, чтобы обеспечить своему кандидату большинство на выборах. Для этого в некоторых «демократических» штатах отменяется обязательное предъявление документа с фотографией, удостоверяющего личность, «достаточно принести квитанцию о квартплате, что ты здесь проживаешь, и можешь идти голосовать».

              «В некоторых штатах запрещается голосовать и продавать оружие тем, кто был судим. Но губернатор штата накануне выборов может объявить амнистию, и они спокойно проголосуют, как это было в Вирджинии, что повлияло на результаты выборов», – добавила эксперт.

              Демократы решили сделать ставку на «свежую кровь» – мигрантов и нелегалов, которых они берут под свою защиту и позволяют им принять активное участие в голосовании. Но при этом они упускают, что латиноамериканцы имеют свои взгляды на будущее.

              «В английском языке есть такая поговорка: «Неважно, что говорит собака, которая еще не гавкала». Так вот, латиноамериканцы еще только начинают участвовать в политических процессах. Они могут создать свою партию, противопоставив ее традиционным американским. Поэтому демократы сильно рискуют, разжигая процессы, которыми не смогут управлять», – пояснила Бутина.

              Она полагает, что бушующие в США могут привести к разделению страны по принципу «мегаполис-окрестности» и «столица-периферия».

              «В США 12 – 13% населения – черные. Они проживают в основном в крупных городах, например, их очень много в Вашингтоне. Так называемый «Мид уэст» – там черных вообще нет. Если в США будет какой-то раскол, то он может начаться с чернокожего населения. Им нужен только триггер для разрастания конфликта. Бесконтрольные протесты ведут к революциям. Самое страшное, что происходит в США, – это снос памятников. Когда страна начинает уничтожать собственную историю – это очень плохо, это уже идеологическое разделение», – подчеркивает член ОП. констатировала Бутина.

              Она также упомянула о поведении американских военных и стражей порядка.

              «Самая рискованная ситуация – это когда военные и полиция переходят на сторону протестующих. Трамп делает указание ввести войска, но министр обороны отказывается. Мы видим, как полиция в городах США самоустраняется, и людям самим приходится защищать себя с помощью оружия. Оружие может предотвратить беспорядки, но может и спровоцировать, привести к массовым перестрелкам. Вообще, мне жаль американцев. Они настолько слепо доверяли своему государству, что потеряли контроль над ним», – заключила Бутина.

              Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

              Во время выступления Трампа на мероприятии «Салют Америке – 2020» по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, протестующие в Вашингтоне сожгли на площади рядом с Белым домом американский флаг.

              Кроме того, группа протестующих снесла статую мореплавателя Христофора Колумба в районе Маленькая Италия города Балтимор и сбросила ее в бухту.

              Накануне Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию». Он также пообещал «нанести поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают».

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