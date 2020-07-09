Бутина описала сценарий гражданской войны в США

Демократы, в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, будут проводить политику, направленную на продолжение беспорядков в стране, однако могут не удержать протестующих под контролем, что приведет к гражданской войне, считает член Общественной палаты России Мария Бутина.

«Если звезды зажигаются – то это кому-нибудь нужно. Если протесты в США длятся так долго, то кто-то за это платит. Демократы хотят выиграть выборы, поэтому разжигают протесты. Мэр Нью-Йорка старается выпустить из СИЗО задержанных протестующих, чтобы они продолжали бунтовать. Это явно политика, направленная против Трампа», – передает ее слова ФАН. Заявление Бутиной прозвучало в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Когда и на какие фрагменты распадутся США?».

«Скорее всего, разрешение ситуации мы увидим после выборов. Но демократы пойдут до конца, даже если Трамп победит. И протесты в этом случае не закончатся. Проблема в том, что демократы не смогут удержать протестующих. У них и сейчас уже не получается их контролировать», – сказала она.

Бутина отметила, что демократы прибегают к различным схемам, чтобы обеспечить своему кандидату большинство на выборах. Для этого в некоторых «демократических» штатах отменяется обязательное предъявление документа с фотографией, удостоверяющего личность, «достаточно принести квитанцию о квартплате, что ты здесь проживаешь, и можешь идти голосовать».

«В некоторых штатах запрещается голосовать и продавать оружие тем, кто был судим. Но губернатор штата накануне выборов может объявить амнистию, и они спокойно проголосуют, как это было в Вирджинии, что повлияло на результаты выборов», – добавила эксперт.

Демократы решили сделать ставку на «свежую кровь» – мигрантов и нелегалов, которых они берут под свою защиту и позволяют им принять активное участие в голосовании. Но при этом они упускают, что латиноамериканцы имеют свои взгляды на будущее.

«В английском языке есть такая поговорка: «Неважно, что говорит собака, которая еще не гавкала». Так вот, латиноамериканцы еще только начинают участвовать в политических процессах. Они могут создать свою партию, противопоставив ее традиционным американским. Поэтому демократы сильно рискуют, разжигая процессы, которыми не смогут управлять», – пояснила Бутина.

Она полагает, что бушующие в США могут привести к разделению страны по принципу «мегаполис-окрестности» и «столица-периферия».

«В США 12 – 13% населения – черные. Они проживают в основном в крупных городах, например, их очень много в Вашингтоне. Так называемый «Мид уэст» – там черных вообще нет. Если в США будет какой-то раскол, то он может начаться с чернокожего населения. Им нужен только триггер для разрастания конфликта. Бесконтрольные протесты ведут к революциям. Самое страшное, что происходит в США, – это снос памятников. Когда страна начинает уничтожать собственную историю – это очень плохо, это уже идеологическое разделение», – подчеркивает член ОП. констатировала Бутина.

Она также упомянула о поведении американских военных и стражей порядка.

«Самая рискованная ситуация – это когда военные и полиция переходят на сторону протестующих. Трамп делает указание ввести войска, но министр обороны отказывается. Мы видим, как полиция в городах США самоустраняется, и людям самим приходится защищать себя с помощью оружия. Оружие может предотвратить беспорядки, но может и спровоцировать, привести к массовым перестрелкам. Вообще, мне жаль американцев. Они настолько слепо доверяли своему государству, что потеряли контроль над ним», – заключила Бутина.

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

Во время выступления Трампа на мероприятии «Салют Америке – 2020» по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, протестующие в Вашингтоне сожгли на площади рядом с Белым домом американский флаг.

Кроме того, группа протестующих снесла статую мореплавателя Христофора Колумба в районе Маленькая Италия города Балтимор и сбросила ее в бухту.

Накануне Трамп заявил о намерении сторонников «нового крайне левого фашизма» уничтожить историю Соединенных Штатов и «низвергнуть американскую революцию». Он также пообещал «нанести поражение левым радикалам, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают».

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